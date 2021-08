Afghanistan: media locali, prevista ampia riunione della leadership dei talebani a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo sette giorni da quando i talebani hanno preso il controllo di Kabul e il Paese è precipitato in un vuoto politico, a Kabul sono in corso i negoziati per formare il prossimo governo. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Khaama", è attesa una grande riunione della leadership talebana e di funzionari e politici a Kabul. Tutti i membri e il capo dell'ufficio politico dei talebani con sede a Doha sono attualmente a Kabul e sono impegnati a negoziare con diversi attori la struttura del prossimo governo. Ieri, 21 agosto, infatti, il mullah Abdul Ghani Baradar, cofondatore dei talebani e capo dell’ufficio politico del movimento, è giunto a Kabul per colloqui dedicati alla formazione di un nuovo governo "inclusivo". Secondo quanto annunciato da un esponente dei talebani all'agenzia di stampa russa "Sputnik" sabato, Baradar, intende decidere nelle prossime due settimane la struttura del futuro governo afgano. Intanto, alcuni esponenti politici afgani stanno giurando fedeltà ai talebani. Tra questi vi sono il fratello dell'ex presidente afgano Ashraf Ghani, Hashmat Ghani Ahamdzai, e l'ex governatore della provincia di Nangarhar, Gul Agha Sherzai. I membri dei talebani hanno anche incontrato il deputato, Haji Zahir Qadir, ed entrambe le parti hanno discusso della struttura del prossimo governo onnicomprensivo. (segue) (Res)