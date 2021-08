Afghanistan: media locali, prevista ampia riunione della leadership dei talebani a Kabul (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della mobilitazione internazionale, il premier britannico Boris Johnson riunirà i leader del G7 per discutere della crisi in Afghanistan nella giornata di martedì, 24 agosto. Come ha spiegato Johnson, "è vitale che la comunità internazionale lavori insieme per assicurare delle evacuazioni in sicurezza, prevenire una crisi umanitaria e dare sostegno alla popolazione afgana, per consolidare quanto conseguito negli ultimi 20 anni". Da parte sua, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo al Meeting di Rimini sulla crisi afgana ha detto che “dovremo costruire alleanze e coinvolgere una pluralità di Paesi”. “Siamo impegnati nell’iniziativa di convocare un G20 straordinario nelle prossime settimane per affrontare il tema dell’Afghanistan”, ha detto Di Maio. “Ben venga la convocazione del G7 da parte del Regno Unito, annunciata in queste ore, però ricordiamoci che il G20, che vede la presidenza italiana, ha al tavolo attori come Russia, Cina, India, Paesi che rappresentano in questo momento un punto cruciale della strategia complessiva della comunità internazionale rispetto all’Afghanistan”. Il grande valore di un G20 straordinario, ha dichiarato il ministro, “è legato ancora una volta al valore che ha il multilateralismo nel mettere al tavolo tutti i Paesi che in questo momento possono sintetizzare una strategia comune”. (Res)