Croazia: premier Plenkovic in visita in Ucraina per partecipare a vertice Piattaforma di Crimea

- Il primo ministro croato Andrej Plenkovic si recherà oggi in Ucraina per partecipare al vertice inaugurale della Piattaforma di Crimea a Kiev. Durante la sua visita di due giorni, Plenkovic terrà colloqui con l'omologo ucraino Denys Shmyhal e il presidente Volodymyr Zelensky. Come riferiscono i media croati, Plenkovic incontrerà anche l'ex capo dello Stato ucraino Petro Poroshenko. Il primo ministro croato sarà accompagnato nella visita dal ministro degli Esteri e degli Affari europei Gordan Grlic Raman e dal ministro della Difesa Mario Banozic. Nel corso del'evento a Kiev, Zelensky presenterà la Piattaforma Crimea, un'iniziativa dell'Ucraina volta a sollevare la questione dell'occupazione della penisola di Crimea e rafforzare il coordinamento internazionale sulla situazione nella regione, attualmente annessa alla Russia. Il vertice si svolge alla vigilia del 30mo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. A Kiev sono attese circa 40 delegazioni straniere.(Seb)