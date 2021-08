Ue: Sassoli, lezioni del Covid sono tante, “non mettiamole nel cassetto” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia “ci dice molte cose su noi stessi”, ha proseguito Sassoli, ricordando come essa ci ha fatto capire “quanto dipendiamo dagli altri, ma anche quanto sia possibile riconnettere la politica con la persona”. Ci ha mostrato con chiarezza “quali strumenti siano idonei ad affrontare le sfide nuove e nello stesso tempo dove siamo fragili, inefficaci. Ci dice in cosa la nostra democrazia europea deve migliorare e dove il rapporto fra Unione europea e Stati nazionali debba cambiare”. “Le lezioni del Covid sono tante, non mettiamole in cassetto”, ha proseguito Sassoli. “Siamo fiduciosi perché l’azione di contrasto alla pandemia in Europa poteva portare ad un corso delle cose molto diverso senza le scelte che sono state fatte”, ha detto ancora il presidente dell’Europarlamento, ricordando come senza l’Ue, “avremmo avuto conflitto fra le Nazioni sulla ricerca dei vaccini, sulla politica sanitaria, sull’assistenza a chi si è trovato senza lavoro, avremmo compromesso Schengen e rialzato le frontiere interne, non avremmo potuto condividere il debito, non vi sarebbe stato un poderoso sostegno alle economie nazionali”. (Res)