Gino Strada: Asha Omar (Emergency), lavoro molto importante per Paesi in via di sviluppo

- Arrivata da Mogadiscio per dare l'ultimo a saluto a Gino Strada alla camera ardente allestita a Milano nella sede di Emergency in via Santa Croce, la dottoressa Asha Omar, ginecologa che collabora con l'ong ricorda che con Gino Strada "ci siamo conosciuti nel 2008 a Venezia quando organizzò un meeting con diversi ministri della salute e ambasciatori per l'Africa e il Corno d'Africa, impossibile scordarmi di lui". "Ho collaborato diverse volte con Emergency per realizzare un network di ospedali con standard internazionali - prosegue - per un Paese come la Somalia il lavoro fatto da Emergency è molto molto importante, chi tocca con mano può capire quanto grande lo sia. Qui oggi parlo a nome mio, a nome dei somali e della mia famiglia. Mio marito è uno dei pazienti che ha usufruito di uno dei centri che Gino ha realizzato di ortopedia chirurgica he in Africa non c'è. Dopo un incidente ha subito una frattura complessa, nessun altro centro riusciva a fissarlo, ci sono riusciti i medici di Emergency a Freetown". (Rem)