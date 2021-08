Ue: Sassoli, tema della sicurezza europea è prioritario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il tema della sicurezza europea è prioritario. Lo ha affermato oggi il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, al Meeting di Rimini, prendendo parte all'evento "Europa, Nazioni, Regioni. La verticalizzazione del potere?". "Il tema della sicurezza dello spazio europeo, minacciato da guerriglie ibride o attacchi informatici che tentano di condizionare le nostre democrazie, è una priorità che non possiamo scansare voltandoci dall'altra parte", ha detto Sassoli, ricordando la recente visita in Lettonia, Lituania e Estonia, Paesi baltici "alle prese con un duro confronto per l'integrità delle nostre frontiere". Altrettanta importanza hanno le crisi umanitarie nel Mediterraneo e in Afghanistan, ha aggiunto."È chiaro che la drammatica crisi afgana riguarda anche l'Europa. La sconfitta dell'Occidente mette in discussione la nostra identità nel contesto globale", ha spiegato Sassoli. Per il presidente dell'Europarlamento, è "un valore etico irrinunciabile" fare ogni sforzo per garantire sicurezza "a tutti coloro che in questi 20 anni hanno collaborato con noi e hanno creduto in noi".