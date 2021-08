Business news: Perù, produzione registra aumento del 23,45 per cento su anno a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione in Perù a giugno ha registrato un aumento del 23,45 per cento, sostenuta dai risultati positivi in tutti i settori economici. Lo rende noto l’Istituto nazionale di statistica del Perù (Inei), precisando che il dato è il risultato del raffronto con il mese di giugno del 2020, particolarmente colpito dalle restrizioni legate all’emergenza Covid. I settori che hanno maggiormente contribuito alla variazione sono commercio, edilizia, settore manifatturiero, trasporto e stoccaggio, servizi alle aziende, ricettività e ristorazione, estrazione mineraria e idrocarburi. La produzione nazionale è aumentata del 20,94 per cento nel periodo gennaio-giugno 2021 e del 6,35 per cento negli ultimi dodici mesi. Rispetto al mese di maggio la produzione di giugno ha registrato un aumento dello 0,57 per cento. (Res)