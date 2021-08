Business news: Messico, in calo da sette mesi quota del debito pubblico in mano a stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio del 2021 la quota di debito pubblico del Messico in mano agli stranieri è in costante calo. Lo riferisce la Banca centrale (Banxico) segnalando che rispetto al 31 dicembre del 2020, i titoli in mano a investitori stranieri sono caduti a luglio del 10,05 per cento, in una dinamica che si accelera con il passare dei mesi. Se a gennaio il decremento era stato dello 0,6 per cento su mese, a febbraio e marzo di sono registrati cali del 2,8 e del 2,4 per cento. Ad aprile la quota di debito in mani non messicane è calata dello 0,1 per cento, per poi passare dal -0,9 di maggio, al -0,6 per cento di giugno e al -3,8 per cento di luglio. (Res)