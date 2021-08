Ue: Sassoli, Italia fondamentale per successo nuova politica economica europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sarà fondamentale per determinare il successo della nuova politica economica europea. Lo ha affermato oggi il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, al Meeting di Rimini, prendendo parte all’evento “Europa, Nazioni, Regioni. La verticalizzazione del potere?”. “Non sfugge a nessuno che il successo e l’insuccesso dipenderanno molto dall’Italia. Se il nostro Paese dimostrerà di utilizzare in modo virtuoso i soldi del Pnrr, la nuova politica economica potrà affermarsi”, ha detto Sassoli. Viceversa, “un fallimento costerebbe molto caro all’Italia e al progetto europeo”. “E’ vero che siamo partiti da una emergenza ma ora possiamo progettare la nuova Europa. E una Italia rinnovata in una Europa rinnovata”, ha proseguito il presidente del Parlamento europeo. “Abbiamo un governo a cui chiediamo stabilità”, un esecutivo “che non è espressione di una formula politica tradizionale. Ma sarebbe sbagliato racchiudere la sua esperienza in uno stato d’eccezione temporalmente limitato. Se la partita più importante, quella decisiva, si gioca in Europa, è con l’Unione europea che vanno sincronizzati i tempi delle politiche nazionali”. L’interesse del Paese “è che il cambiamento dell’Europa si radichi, diventi strutturale, e molti degli strumenti adottati diventino permanenti. Ecco perché riteniamo che la missione del governo non possa esaurirsi nel completamento della vaccinazione e nell’avvio del Pnrr - impegni molto importanti - ma debba riguardare la stabilizzazione della svolta europea”, ha detto ancora Sassoli, secondo cui la stabilità italiana “è un progetto politico, non solo una condizione per affrontare una stagione difficile”.(Res)