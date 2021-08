Afghanistan: Picierno (Pd), Europa sia impegnata a salvare vite umane da crisi, decisioni vanno prese su base collegiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa "non si decide con un comunicato stampa. Non si capisce se Jansa parli a titolo personale o della Slovenia, dichiarando che l’UE non aprirà corridoi umanitari per i profughi dall’Afghanistan". Lo riferisce, in una nota, l'europarlamentare del Partito democratico Pina Picierno. "Di certo non parla a titolo dell'Unione europea. Molti leader - prosegue - si sono già espressi in maniera significativa sul tema e a breve Parlamento, Commissione e Consiglio saranno chiamati a prendere decisioni collegiali sulla crisi umanitaria afghana. Tutti faranno la loro parte per salvare vite umane e offrire accoglienza e protezione alla popolazione afghana in fuga dal regime talebano. Quella di Jansa, come quella di Orban o di Kaczynski, è una piccola Europa, piegata ai piccoli interessi nazionali. Noi siamo per una grande Europa, attrice e forza globale di libertà, diritti e solidarietà", conclude.(Com)