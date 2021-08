Afghanistan: Oms e Unicef chiedono immediata istituzione di un ponte aereo umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l'Unicef chiedono l'immediata istituzione di un ponte aereo umanitario per la consegna continua e senza ostacoli degli aiuti in Afghanistan. E' questo il messaggio lanciato attraverso una dichiarazione congiunta del direttore regionale dell'Oms per la regione orientale e mediterranea, Ahmed Al Mandhari, e del direttore regionale dell'Unicef per l'Asia meridionale, George Laryea-Adjei. "Con nessun aereo commerciale attualmente autorizzato ad atterrare a Kabul, non abbiamo modo di far arrivare gli aiuti nel Paese e a chi ne ha bisogno", hanno dichiarato. Nella dichiarazione si legga: "Mentre i bisogni umanitari in Afghanistan aumentano, le capacità di rispondere a queste necessità stanno rapidamente diminuendo. L'Oms e l'Unicef chiedono un accesso immediato e senza ostacoli per consegnare medicinali e altre forniture salvavita a milioni di persone bisognose di aiuto, comprese 300.000 persone sfollate solo negli ultimi due mesi". Al Mandhari e Laryea-Adjei sottolineano che "mentre l'attenzione principale negli ultimi giorni è stata rivolta alle grandi operazioni aeree per l'evacuazione dei cittadini internazionali e degli afgani vulnerabili, le massicce necessità umanitarie che la maggior parte della popolazione deve - e non può - essere trascurata. Anche prima degli eventi delle ultime settimane, l'Afghanistan rappresentava la terza operazione umanitaria più grande del mondo, con oltre 18 milioni di persone che richiedevano assistenza". L'Oms e l'Unicef sono impegnati a rimanere e a fornire assistenza alla popolazione dell'Afghanistan. Tuttavia, con nessun aereo commerciale attualmente autorizzato ad atterrare a Kabul, non abbiamo modo di far arrivare gli aiuti nel paese e a chi ne ha bisogno. Altre agenzie umanitarie sono limitate allo stesso modo. (segue) (Com)