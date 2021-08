Gino Strada: Piano, mi ha insegnato a fare ospedali con l'anima, era combattente per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da lui ho imparato a fare gli ospedali, lui mi chiamava il geometra, ma non per dileggio. Gino mi ha insegnato a metterci l'anima. Sono luoghi di eccellenza medica, ma sono anche luoghi di eccellenza umana". Lo ha detto l'architetto e senatore a vita Renzo Piano, dopo aver visitato la camera ardente di Gino Strada alla sede di Emergency in via Santa Croce a Milano. Piano era molto amico del fondatore della onlus ed è stato proprio lui a progettare e seguire i lavori dell'ospedale di chirurgia pediatrica aperto da Emergency in Uganda a Entebbe, sul Lago Vittoria. Un’amicizia che è nata nel 2009, in occasione del decesso di Teresa Sarti, la prima moglie di Gino Strada. Fu proprio Strada a chiedere a Piano di progettare l'ospedale. "Lo voglio scandalosamente bello" è il ricordo di Piano delle parole di Strada "in quell'avverbio e in quell'aggettivo c'è tutto. C'è lo scandalo dei benpensanti, che credono che un ospedale per il terzo mondo basta che sia un ospedale, invece l'eccellenza deve essere assoluta. Lo scandalo è lì, fare una cosa eccellente dove si pensa si possa fare diversamente, ma non è vero perché il dono della generosità è eccellente per forza perché dai il meglio di te stesso. E poi bello, ma lui intendeva un bello profondo, della gente, della solidarietà, della luce e della natura". "Abbiamo piantato - ricorda ancora - centinaia di Jacaranda, piante bellissime. Gino si è allontanato temporaneamente". "Era un combattente per la pace - ha concluso Piano - si può essere pacifisti stando comodamente seduti a casa, ma lui no, lui partiva". (Rem)