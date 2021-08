Spagna: premier Sanchez, zone colpite da incendi riceveranno sostegno dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni l'esecutivo spagnolo dichiarerà come zona colpita da catastrofe tutte le aree colpite dagli incendi in estate. Lo ha annunciato oggi il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, dopo aver visitato una parte dell'area colpita dagli incendi nella provincia di Avila e incontrato i sindaci locali. Il 24 agosto il Consiglio dei ministri delibererà di dichiarare aree gravemente colpite dall'emergenza "ciascuna delle comunità che quest'estate hanno subito incendi e altri tipi di calamità naturali", ha detto Sanchez. Il premier spagnolo ha voluto ribadire "l'impegno totale" del governo nei territori devastati e ha chiesto che tutte le amministrazioni destinino risorse per ripristinare quanto prima la normalità. (Spm)