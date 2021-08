Germania: sondaggio elettorale, Cdu-Csu in calo al 22 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alleanza di governo fra Unione cristiano democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano sociale (Csu) ha perso tre punti percentuali nell'ultimo sondaggio politico pubblicato in Germania. La rilevazione, condotta da Insa, vede l'Unione Cdu-Csu al 22 per cento, attestata con il Partito socialdemocratico tedesco. Il sondaggio, condotto per la rivista "Bild", registra il dato più basso raggiunto dall'alleanza di centrodestra. I Verdi arrivano al 17 per cento, mentre i liberaldemocratici (Fdp) sono dati al 13 per cento, seguiti a breve distanza da Alternativa per la Germania (Afd) all'12 per cento. (Geb)