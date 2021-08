© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi una sessione in tribunale per rinnovare o concludere la detenzione di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna trattenuto in carcere dalle autorità del Cairo. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" l'avvocato del giovane, Hoda Nasrallah. Quest'ultima ha chiarito che domani, 23 agosto, sarà resa nota la decisione dalla pubblica accusa. (Cae)