Afghanistan: ex premier britannico Blair critico su ritiro Usa dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coinvolgimento britannico in Afghanistan non è stato un "impresa senza speranza" nonostante l'avanzata dei talebani. Lo ha detto oggi l'ex premier britannico Tony Blair, nel corso di un'intervista televisiva. L'ex capo del governo ha affermato che il sacrificio compiuto dalle truppe britanniche - compresi coloro che sono morti in Afghanistan - "non è stato vano". Blair ha affermato che i risultati conseguiti nel Paese negli ultimi 20 anni - inclusa una generazione cresciuta senza il dominio dei talebani - sono stati una "buona causa" che "conta ancora oggi". L'ex premier ha criticato la decisione degli Stati Uniti di ritirare i propri militari dal Paese. Blair ha poi condiviso le sue preoccupazioni, non solo per il popolo afghano ma anche per la sicurezza dei Paesi occidentali. I talebani "daranno protezione e soccorso ad Al Qaeda, e abbiamo lo Stato islamico che cerca di operare nel Paese allo stesso tempo". (segue) (Rel)