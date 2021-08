Afghanistan: ex premier britannico Blair critico su ritiro Usa dal Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ti guardi in giro per il mondo e le uniche persone che davvero applaudono questa decisione sono le persone ostili agli interessi occidentali", ha proseguito l'ex premier britannico. Blair ha inoltre affermato che l'economia afghana è ora tre volte più grande di quando il Regno Unito ha invaso il Paese insieme agli Stati Uniti nel 2001 e quest'anno circa 200 mila afgani sono andati all'università, tra cui 50 mila donne. L'ex leader laburista ha affermato che Londra ha "l'obbligo morale" di rimanere in Afghanistan fino a quando "tutti coloro che devono esserlo non saranno evacuati". (Rel)