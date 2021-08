Gino Strada: oltre 3.500 persone oggi alla camera ardente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo giorno di camera ardente per Gino Strada, allestita presso Casa Emergency in via Santa Croce a Milano, sono 3.500 le persone che hanno avuto accesso, dalle ore 10.00 fino alle ore 18.00 di oggi per dare il proprio saluto, lo fa sapere l’ong in una nota. Nella giornata di ieri, sabato 21 agosto, dalle ore 16.00 alle ore 22.00 hanno partecipato circa 4000 persone. La camera ardente resterà aperta stasera fino alle ore 22.00, mentre domani, lunedì 23 agosto, sarà aperta dalle ore 10.00 alle ore 14.00(Com)