Afghanistan: Sassoli, dialogo con autorità Kabul porti ad apertura corridoi umanitari

- Per l’Europa, tutti gli sforzi di solidarietà per mettere in sicurezza le persone a rischio in Afghanistan devono essere compiuti. Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini. Bisogna partire “dalle persone che hanno lavorato con noi, che si sono fidate di noi”, ha detto Sassoli. “Noi ci auguriamo che un dialogo con le nuove autorità di Kabul possa portare anche all’apertura di corridoi umanitari”, ha aggiunto. (Res)