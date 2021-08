Ue: Sassoli, "incosciente" riconoscere vaccini anti Covid non certificati da autorità europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non possiamo consentire che ai cittadini europei venga consentito di diffondere un vaccino non certificato dalle autorità dell’Ue. Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini. "Sarebbe un’incoscienza", ha rilevato Sassoli. Servirebbe una riflessione “delle autorità di San Marino e di Paesi dei Balcani che forse con troppa leggerezza hanno creduto che il vaccino Sputnik V fosse all’altezza delle condizioni che l’Europa stava mettendo in campo”, ha detto Sassoli. (Res)