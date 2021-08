Ue: Sassoli, di fronte al Covid abbiamo visto una “rivoluzione” nella risposta europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia del Covid ha portato a una “rivoluzione nella risposta europea”. Lo ha affermato oggi il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, al Meeting di Rimini, prendendo parte all’evento “Europa, Nazioni, Regioni. La verticalizzazione del potere?”. Sassoli ha ricordato come le regole del fiscal compact sono state sospese fino al 2022 “e si sta ragionando sullo scenario post Covid. Abbiamo bisogno di regole nuove”. Con l’azione europea gli Stati membri hanno poi “aumentato sensibilmente il loro rapporto debito/Pil per difendere famiglie e imprese dallo shock economico e sociale prodotto dalla pandemia”, mentre sono aumentate le risorse a disposizione per gli investimenti, “di fatto una forma di condivisione del rischio tra paesi membri che prima della pandemia era rigidamente esclusa”. Le Banche centrali hanno acquistato fino al 25 per cento dei titoli pubblici dei paesi membri, “evitando in questo modo che l’aumento del debito si trasformasse in crisi degli spread sui mercati finanziari.” Di fatto, ha proseguito Sassoli, “l’impegno all’acquisto dei titoli da parte della Bce ha reso il debito sostenibile”. “Tutto questo è stato possibile in cambio di condizionalità sull’uso dei fondi. Le risorse del Pnrr vanno spese avendo a mente obiettivi precisi, digitalizzazione e transizione ecologica, e tempi certi definiti dall’Unione Europea”, ha detto ancora Sassoli. “L’esperimento ha avuto pieno successo. Famiglie e imprese sono state tutelate per quanto possibile rendendo questa crisi molto diversa da quella del 2009”, ha aggiunto il presidente del Parlamento europeo. “Oggi la crisi è stata simmetrica, tutti i Paesi Ue hanno solidarizzato tra loro consapevoli di trovarsi sulla stessa barca”, le politiche monetarie e fiscali aggiuntive hanno evitato “la distruzione di risparmio” e messo a disposizione risorse monetarie “che sono il carburante della ripresa che stiamo osservando”. (segue) (Res)