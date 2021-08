Ue: Sassoli, di fronte al Covid abbiamo visto una “rivoluzione” nella risposta europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo entrati insomma in terreni inediti e ora che abbiamo scoperto che gli equilibri macroeconomici reggono sarebbe una follia tornare indietro”, ha proseguito Sassoli. “La questione diventa molto politica” perché la vera sfida “sarà prendere coscienza che ciò che è stato fatto durante la pandemia deve diventare la nuova politica economica dell’Unione”, ha rilevato il presidente dell’Europarlamento. “Dalle conclusioni che trarremo dipenderà anche la nostra capacità di affrontare il mutamento climatico e il grande progetto di riconversione verde al quale abbiamo legato lo sviluppo dei Paesi europei nei prossimi decenni”, ha aggiunto. “Questa è la grande, storica, sfida che abbiamo di fronte. La svolta compiuta con il Next Generation Eu ci dà una grande chance: far mettere radici ad una nuova politica europea di crescita e sviluppo per tutti”, ha spiegato Sassoli. (Res)