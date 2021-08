Serbia: Vucic, livello delle pensioni è il più alto di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello attuale delle pensioni in Serbia è il più alto di sempre. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic, ripreso dall'agenzia di stampa "Beta". Il capo dello Stato si è inoltre impegnato a lavorare per far sì che gli aumenti delle pensioni seguano il livello degli aumenti salariali nel Paese. Vucic ha parlato a una sessione del comitato esecutivo del Partito dei pensionati uniti della Serbia (Pups), dicendo di non aver compreso appieno la loro richiesta di fare in modo che gli aumenti delle pensioni seguano gli aumenti di stipendio, ma ha promesso che lavorerà verso di esso. "Le pensioni in Serbia sono le più alte nella storia moderna del Paese", ha detto il presidente. Ciò non significa che non dovrebbero aumentare più velocemente. "C'è un incredibile paradosso in Serbia perché cercando di creare un futuro per i nostri figli, abbiamo avuto il massimo sostegno dai più anziani", ha detto Vucic. (Seb)