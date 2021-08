Covid: oggi nel Lazio nessun decesso, calano i nuovi casi, 69 i ricoveri in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si registrano nel Lazio 454 nuovi casi positivi al Covid, sono 99 in meno rispetto a ieri. Tra questi 195 sono i casi a Roma città Non si sono verificati decessi nelle ultime 24 ore, a fronte degli otto di ieri. I ricoverati per Sars-Cov-2 in tutto il Lazio a oggi sono 506, 22 in meno di ieri: tra questi 69, uno in più rispetto a ieri, sono in terapia intensiva. I guariti sono 576. e sono zero i decessi nelle ultime 24h (-8). I ricoverati sono 506 (-22), le terapie intensive sono 69 (+1), i guariti sono 576. È quanto emerso dalla riunione di oggi della task force regionale presieduta dall'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, che ha spiegato: "Il Lazio è tra le regioni europee con la più alta copertura vaccinale rispetto alla popolazione. Voglio rinnovare l'appello a chi rientra dalle vacanze e non si è ancora vaccinato a prenotarsi. La prossima settimana sarà decisiva per la vaccinazione dei ragazzi anche senza prenotazione per presentarsi all'inizio dell'anno scolastico con le due dosi effettuate". (segue)(Rer)