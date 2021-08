Libia: parlamento, il 30 agosto interrogazioni a esponenti del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti libica ha deciso di convocare il governo di unità nazionale in una sessione di interrogazioni presso la sede del parlamento a Tobruk, nella Libia orientale, il prossimo 30 agosto. La decisione è stata assunta dopo che alcuni deputati hanno presentato una richiesta sull'andamento del lavoro del governo libico di Tripoli. Lo ha annunciato il portavoce del consiglio di presidenza, Abdel Balihaq. Il presidente del parlamento, Aguila Saleh, ha recentemente accusato il governo guidato da Abdulhamid Dabaiba di non unificare le istituzioni, ma piuttosto di rafforzare la centralizzazione. Il governo di unità nazionale sta affrontando una serie di difficoltà, in particolare la mancata approvazione del bilancio da parte dei deputati. (Lit)