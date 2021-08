© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri alla Croce rossa internazionale, che oggi compie 157 anni". Lo scrive in un post su Facebook il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti. "Donne e uomini che lavorano per salvare vite con impegno e coraggio ovunque nel mondo - aggiunge -. Siete un simbolo di altruismo, generosità, dedizione, passione. In una parola: di umanità. Grazie per tutto ciò che fate dal 1864". (Rer)