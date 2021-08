Afghanistan: colloquio fra Johnson e segretario Onu Guterres, focus su risposta umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno avuto oggi una conversazione telefonica per discutere dell'Afghanistan. "Il primo ministro ha parlato oggi con il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres della situazione in Afghanistan. Ha sottolineato che l'Onu deve essere centrale sia nella risposta umanitaria alla situazione in Afghanistan che nei negoziati internazionali sul futuro del Paese, e ha promesso il sostegno del Regno Unito in questo sforzo", ha reso noto Downing Street in una nota. Guterres, a sua volta, ha fornito a Johnson le ultime informazioni sull'Afghanistan e sulle sfide affrontate dal personale della missione umanitaria. Johnson e Guterres hanno concordato sul fatto che la comunità internazionale dovrebbe garantire la tutela dei diritti delle donne, delle ragazze e delle minoranze etniche nel Paese e hanno promesso di mantenere stretti contatti nei prossimi giorni, anche attraverso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Rel)