Lavoro: Mura (Pd), da Bonomi attacco scomposto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' giusto spostare l'attenzione dalle politiche passive alle politiche attive del lavoro ma Bonomi ha sbagliato nel fare questo attacco scomposto al ministro Orlando. Lo ha detto la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), intervenendo oggi a Tgcom24, ricordando che "in questi mesi il ministro sta condividendo tutti i passaggi con le parti sociali, sindacati e soggetti datoriali. Non c'è nessuna politica punitiva nei confronti delle imprese né voglia di dirigismo", ha spiegato Mura, sottolineando che "c'è voglia di incontrarsi, di costruire politiche insieme e di far emergere la responsabilità sociale anche da parte delle imprese. Cercare di dare regole a imprese che si dimostrano poco attente a una cultura del lavoro moderna - ha concluso la parlamentare - significa difendere le imprese sane del nostro Paese, che sono la maggior parte". (Rin)