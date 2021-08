Afghanistan: oltre 20 mila persone all’aeroporto di Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di 20 mila le persone presenti all’aeroporto di Kabul. Lo riferiscono fonti a conoscenza della situazione citate dall’emittente “Cnn”, secondo cui questa mattina il numero delle persone in aeroporto in attesa dei voli è salito a 18.500, mentre altre 2 mila persone sono ai cancelli in attesa di entrare. Secondo fonti Nato almeno 20 persone sono morte nell’ultima settimana dopo essere state calpestate nella ressa o colpite da colpi di arma da fuoco. (segue) (Nys)