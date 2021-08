Afghanistan: Di Maio, evacuati 1.600 civili, obiettivo è 2.500

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha evacuato dall'Afghanistan 1.600 civili afghani, ex collaboratori e loro familiari. Il piano è di trasferirne in Italia circa 2.500. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio intervenendo al meeting di Rimini. "La gravità della situazione in Afghanistan rende ineludibile un raccordo ancor più stretto con i nostri alleati, per definire una strategia comune a favore del popolo afghano e delle conquiste maturate finora. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio intervenendo al meeting di Rimini. Il ministro ha quindi elencato cinque priorità: "la protezione dei civili" con la "messa in sicurezza degli afghani che hanno collaborato a vario titolo con la comunità internazionale e di personalità che si sono esposte a favore dei diritti umani e civili è al centro dei nostri sforzi", "il rispetto dei diritti individuali e delle libertà civili, l’impatto migratorio" che rende "necessario ed urgente mettere a punto insieme all’Unione Europea una risposta comune, in raccordo con i partner della regione", "la situazione umanitaria" e "il contrasto al terrorismo, che non deve tornare ad annidarsi in Afghanistan", ha detto Di Maio. (Res)