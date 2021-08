Milano: uccide moglie e figlia e dice di togliersi la vita, carabinieri lo trovano morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, intorno alle ore 14:00, i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese sono stati attivati dal 118, che poco prima aveva ricevuto una chiamata da un uomo, che aveva dichiarato di avere ucciso la moglie e la figlia e che stava per togliersi la vita. I carabinieri e gli operatori del 118, giunti tempestivamente presso l'abitazione dell'uomo nella frazione Francolino del Comune di Carpiano, hanno rinvenuto i cadaveri di un uomo S.S. 70enne, una donna P.C. 41enne e di una ragazza S.S.C. 15enne, oltre ad un revolver. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo investigativo di Milano e della compagnia di San Donato Milanese ed il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lodi, compente per le indagini. (Com)