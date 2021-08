Bulgaria: presidente Radev, tempo delle dichiarazioni politiche "è scaduto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tempo per le dichiarazioni politiche in Bulgaria "è scaduto". Lo ha affermato oggi il presidente bulgato Rumen Radev, nel corso di una visita alla città di Topolovgrad. "La gente vuole vedere il Parlamento bulgaro assumersi una chiara responsabilità. Mi aspetto un segnale chiaro dai partiti, devono trovare una formula sostenibile", ha detto il capo dello Stato. Data la distribuzione dei seggi, è necessario un compromesso, di cui non c'è traccia in Parlamento, ha detto Radev. "Il dialogo tra i partiti, che devono costruire una maggioranza stabile per formare un governo, è essenziale", ha aggiunto. "A tal fine, potrei rimandare la presentazione del terzo mandato, ma non dopo il prossimo venerdì. Tutte le opzioni per conferire un mandato a una delle altre parti sono aperte", ha affermato Radev. (segue) (Seb)