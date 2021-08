Bulgaria: presidente Radev, tempo delle dichiarazioni politiche "è scaduto" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi Radev ha affidato il mandato di formare un nuovo governo a Daniel Mitov, candidato alla carica di primo ministro di Cittadini per uno sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb). Secondo quanto riferisce la stampa locale, Mitov ha immediatamente restituito il mandato affidatogli, come già aveva annunciato in precedenza il leader di Gerb, Bojko Borisov. "Avevamo affermato fin dall'inizio che, sfortunatamente, non vediamo l'opportunità di realizzare il secondo mandato", ha detto Mitov al momento della restituzione. Stamane Gerb ha presentato i nomi di un potenziale esecutivo guidato dalla forza politica in caso di nuove elezioni. Secondo la Costituzione il capo dello Stato deve incaricare entro sette giorni un altro gruppo parlamentare della nomina di un candidato alla carica di primo ministro. Se non sarà raggiunto un accordo su un governo neanche dopo il terzo mandato, il presidente nominerà un esecutivo provvisorio, scioglierà il Parlamento e convocherà nuove elezioni. (segue) (Seb)