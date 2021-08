Bulgaria: presidente Radev, tempo delle dichiarazioni politiche "è scaduto" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata del 12 agosto il Parlamento della Bulgaria ha votato la revoca della nomina di Plamen Nikolov, proposto inizialmente da C'è un popolo come questo (Itn), la prima forza politica emersa dalle elezioni dell'11 luglio. Nikolov ha ritirato la propria candidatura mentre il leader di Itn, Slavi Trifonov, ha dichiarato che la forza politica non presenterà la propria squadra di governo per il voto in Parlamento. "Abbiamo fatto del nostro meglio e fatto tutti i tipi di compromessi come gesto (di avvicinamento) per i cosiddetti 'partiti della protesta', in modo che questi potessero sostenere il governo della prima forza politica, Itn. Non è successo, a causa del comportamento e del tradimento della coalizione Bulgaria Democratica e di Alzati Bg!", ha detto Trifonov. Ciò significa, ha proseguito Trifonov, che la Bulgaria è diretta verso nuove elezioni generali anticipate. La forza politica Alzati Bulgaria! ha reso noto in precedenza che non avrebbe sostenuto l'esecutivo proposto da Itn. Secondo i media locali, il motivo principale sarebbe la composizione della squadra, che non includerebbe abbastanza persone "coraggiose e rispettabili". (segue) (Seb)