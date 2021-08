Bulgaria: presidente Radev, tempo delle dichiarazioni politiche "è scaduto" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo motivo è la mancanza di un documento firmato sulle priorità del prossimo governo. Il Partito socialista ha invece richiesto il ritiro della candidatura di Iliev, al centro di accuse di plagio per alcuni saggi da lui scritti in passato. Lo stallo post-elettorale ricalca quello avvenuto dopo il voto generale del 4 aprile. In quel caso il primo partito è risultato di misura Gerb, il quale non è riuscito a formare alleanze per formare una maggioranza di governo. Dopo il fallimento del conferimento dei tre mandati previsti per legge, il presidente Radev ha dovuto convocare delle nuove elezioni anticipate lo scorso 11 luglio. (Seb)