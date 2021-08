Milano: De Corato, carabinieri presenti con controlli, dove è finita polizia locale?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento ai controlli straordinari effettuati sul territorio milanese da parte dei carabinieri il consigliere comunale di Fd’I e assessore regionale Riccardo De Corato sottolinea in una nota: "Un ringraziamento a tutte le Forze dell'Ordine che ad agosto hanno controllato la città, in servizi che spesso non competevano loro. Mi riferisco nello specifico ai controlli fuori dall'Idroscalo di ieri fatti dai carabinieri di Milano. I milanesi si chiedono: ma la Polizia Locale che fine ha fatto? Nelle aree della movida vedono Polizia di Stato e Guardia di Finanza, i controlli nelle strade li fanno i Carabinieri ma i ghisa dove sono finiti?”. “Lo smart working - continua De Corato - dovrebbe essere finito da un pezzo. L'accordo firmato in Prefettura, non parlava di numero di uomini impegnati, domani sarà mia premura chiederlo. Il sindaco Sala è riuscito in 5 anni a distruggere, o meglio ci ha provato con tutte le sue forze, il corpo della Polizia Locale di Milano, prima non accorgendosi che quasi 500 agenti se ne erano andati, poi la triste vicenda degli scandali con arresti e suicidi. Ora ha promesso che quelli persi li riassumerà, senza dire che il tempo stimato per rivederli in strada è di almeno un paio di anni. La Polizia Locale deve tornare ad essere presente sul territorio, uscire dagli uffici dove è stata parcheggiata negli ultimi anni. La mia denuncia non è campata per aria, dalla risposta di luglio a una mia interrogazione è emerso il problema, 1351 agenti in servizio esterno , 1251 impegnato nei comandi, 848 hanno usufruito del telelavoro", aggiunge De Corato. (Com)