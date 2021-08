Gino Strada: Sala, assenza politici? Mi auguro dovuto a momento di vacanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro sia solo dovuto al momento di vacanza". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando con i giornalisti al suo arrivo alla camera ardente di Gino Strada alla sede di Emergency in via Santa Croce a Milano rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sull'assenza di esponenti politici tra le migliaia di persone che, in questi due giorni, sono venuti a fare l'estremo saluto al fondatore di Emergency. "Bisogna andare avanti - ha proseguito - quindi spero che questo insegnamento che lui ha lasciato guidi le azioni della politica. Sarebbe stato certamente importante anche che tanti fossero venuti in questi giorni, ma speriamo che si possa lavorare nella sua memoria. C'è questo valore della gente che lascia e quindi continuare a lavorare assieme è obbligatorio". (Rem)