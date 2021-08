Afghanistan: Fassino, dichiarazione premier sloveno su corridoi umanitari non è stata discussa in sede europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione del premier sloveno Janez Jansa secondo cui l'Unione europea "non aprirà corridoi umanitari per esuli afgani non è stata discussa, né decisa in alcuna sede europea. E contraddice clamorosamente l'impegno umanitario assunto dai leader dei principali Paesi europei". Lo dichiara il presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati, Piero Fassino. "Chi detiene - prosegue - la Presidenza di turno dell'Ue non ha titolo per annunciare decisioni senza aver consultato i Governi dell'Unione e la Commissione europea". "Mi auguro - conclude - che il presidente del Consiglio europeo Michel richiami immediatamente il premier sloveno ad attenersi rigorosamente ed esclusivamente alle sue titolarità". (Res)