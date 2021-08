Serbia: ministro Interno Vulin pronto a candidarsi alle presidenziali, se non lo farà Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unico motivo per cui il capo dello Stato serbo Aleksandar Vucic non si ricandida alle elezioni presidenziali è "la pressione dei Paesi occidentali". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno serbo Aleksandar Vulin, a "Tv Prva", affermando che si candiderà personalmente alla presidenza, se Vucic non lo farà. “Siamo entrambi compagni d'armi. Se il Partito progressista serbo non vuole combattere, lo farà il Movimento socialista. Hanno qualcuno migliore di me, cioè Aleksandar Vucic, ma non hanno nessun altro migliore di me, quindi o correrà lui, o lo farò io", ha detto il ministro serbo. (Seb)