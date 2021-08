Roma 2021: Sgarbi, faremo grande mostra su architettura fascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i progetti proposti da Vittorio Sgarbi, fondatore di Rinascimento e indicato come assessore alla Cultura in caso di vittoria del centrodestra con il candidato a sindaco Enrico Michetti c'è quello di "una grande mostra sulla Roma fascista". In un post su Facebook, datato 20 agosto, Sgarbi scrive: "Il periodo fascista è stato l'ultimo momento di grande architettura di questa città. E' un'idea coraggiosa. Non bisogna avere paura del passato. Bisogna capirlo", e rilancia gli hashtag: Roma, amministrative, Rinascimento, Michetti sindaco. (Rer)