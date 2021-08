Roma 2021: scontro elettorale sulla proposta di Calenda del Museo unico romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito lo ha aperto Carlo Calenda, candidato a sindaco di Azione, lanciando l'idea di un museo unico per la Capitale che accorpi collezioni oggi distribuite in diverse strutture, ma anche proponendo l'affidamento di tutta l'area archeologica dei Fori imperiali e del Palatino allo Stato: oggi le competenze sono divise tra Soprintendenza nazionale e Sovrintendenza capitolina. Per Calenda "la scarsa capacità attrattiva del circuito dei musei romani si riflette nel numero di visitatori. Il Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo fa 125 mila ingressi l’anno. Palazzo Altemps 55 mila. Foro e Palatino, senza Colosseo, 157 mila. I Musei Capitolini meno di 500 mila. Eppure oltre 3 milioni visitano il vicino Vittoriano, ma solo 1 su 6 di loro entra anche ai Musei Capitolini". Secondo il candidato serve quindi "un riassetto complessivo dell’offerta museale" che parta da "affidare tutta l’area archeologica dei Fori e del Palatino alla sovrintendenza nazionale" e preveda di "unificare le collezioni romane di Palazzo Altemps, Palazzo Massimo, Musei Capitolini e Museo della Civiltà Romana; dando vita al Museo unico romano" ma anche di "unificare la pinacoteca dei Musei Capitolini con quella di Palazzo Barberini in modo da concentrare le opere pittoriche di rilievo internazionale in un unico sito". (segue) (Rer)