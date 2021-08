Roma 2021: scontro elettorale sulla proposta di Calenda del Museo unico romano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pioggia di critiche è arrivata prima dagli esperti di settore poi da esponenti degli altri schieramenti politici che competono per le prossime elezioni amministrative. Si è detto in parte favorevole Vittorio Sgarbi di Rinascimento che è stato indicato dal centrodestra come assessore alla Cultura in caso di vittoria del candidato a sindaco, Enrico Michetti, che ha parlato "non di spostare le opere" ma di "federare i musei di enti diversi" con "un solo biglietto". Per la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi ha detto la sua l'assessora alla Cultura in carica: "La proposta di Calenda è una semplice provocazione da campagna elettorale e non un progetto serio. Accolgo comunque la provocazione per ricordare che Roma è già un museo a cielo aperto essendo nella lista del Patrimonio Unesco con il centro storico" e "quello su cui la politica deve concentrarsi ora è mettere a punto un modello Roma unico e irripetibile". Oggi è arrivata anche la replica del candidato a sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri, che in un lungo post su Facebook ha spiegato: "La grande attenzione con cui i romani, esperti e non esperti del settore, hanno seguito il recentissimo dibattito sui musei, dimostra un’affezione diffusa al patrimonio della città, decisamente trascurato in questi anni". (segue) (Rer)