Roma 2021: scontro elettorale sulla proposta di Calenda del Museo unico romano (3)

- Pertanto secondo Gualtieri "è fondamentale che su un tema come questo chi si candida a governare Roma si confronti con la ricca e qualificata comunità scientifica che studia e conosce a fondo l’archeologia, la museologia, la storia dell’arte" altrimenti "si fanno proposte frettolose" e "persino Sgarbi che per ragioni politiche ha difeso Calenda in realtà parla di biglietto unico ai diversi musei e si guarda bene dal sottoscrivere l’assurdità del museo unico". Per il centrosinistra considerato che "Roma ha una storia museale stratificata e diffusa che va protetta" bisogna "istituire il Museo della Storia di Roma, partendo dal vecchio Plastico di Gismondi del Museo della Civiltà romana (oggi chiuso) da affiancare con i risultati dello straordinario lavoro realizzato da Andrea Carandini e dalla sua scuola dell’Atlante di Roma antica. Un museo che racconti in modo chiaro, efficace ed emozionante l’evoluzione della città soprattutto con modalità multimediali e che sia una sorta di “porta di accesso” ai musei e alle aree archeologiche e artistiche di Roma". (Rer)