Roma: Raggi, grazie ad agenti polizia locale per impegno quotidiano

- In riferimento ai controlli svolti dalla polizia locale di Roma nel fine settimana, sia nelle zone interessate dalla movida quanto sul litorale di Ostia per evitare assembramenti e verificare il rispetto delle norme nei locali, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un post su Facebook scrive: "Ringrazio la nostra polizia locale per l'impegno e il grande lavoro che ogni giorno porta avanti per garantire la sicurezza di tutti noi". (Rer)