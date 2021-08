© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il primo fine di settimana di controesodo agostano con un volume di traffico intenso su tutta la rete autostradale. Nel Lazio rallentamenti della circolazione in queste ore stanno interessando l’autostrada A1 con code a tratti per traffico intenso in direzione nord tra Roma Nord e il bivio Diramazione Roma Nord-A1 (Rer)