- "Oltre il 73% dei cittadini over 12 ha completato la vaccinazione nel Lazio. Prima Regione italiana per copertura vaccinale. Grazie a una grande squadra che sta lavorando senza sosta con ottimi risultati. Avanti, il vaccino è libertà". Lo scrive su twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Com)