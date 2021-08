Energia: domani incontro fra ministri di Usa, Germania e Ucraina su transito gas dopo 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dell'Energia di Stati Uniti, Germania e Ucraina discuteranno lunedì di una possibile cessazione del transito del gas dopo il 2024 e delle garanzie per Kiev. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel, in visita a Kiev. “Allo stato attuale, i principali rischi dovuti al completamento del Nord Stream 2 saranno a carico dell'Ucraina. Abbiamo discusso con la cancelliera la questione della prosecuzione degli accordi sul transito del gas attraverso l'Ucraina dopo il 2024, ma finora si tratta di cose molto generali. Ci sarà un incontro fra tre ministri dell'Energia, di Stati Uniti, Ucraina e Germania. Forse si scenderà maggiormente nei dettagli in questa riunione. La transizione verso l'economia verde dell'Ucraina richiede molti soldi e molto tempo, quindi voglio capire cosa otterrà il nostro Paese e cosa può perdere dopo la fine del trattato del 2024, e chi potrà dare garanzie specifiche all'Ucraina", ha spiegato Zelensky. Il presidente ucraino ha poi ribadito come la questione del Nord Stream 2 abbia solo una valenza politica per le autorità di Kiev, che non intendono riconoscerne la rilevanza economica per gli attori coinvolti. (Rum)