Cile: colazione Unione costituente sceglie Yasna Provoste come candidata presidenziali

- La colazione cilena Unione costituente (centro-sinistra) ha eletto alle primarie la presidente del Senato Yasna Provoste come candidata alle elezioni presidenziali in programma il 21 novembre. Provoste (Democracia Cristiana) ha ottenuto oltre il 60 per cento dei voti, seguita da Paula Narváez (Partito socialista), con il 27 per cento e Carlos Maldonado (Partito radicale), con il 12 per cento, secondo i dati parziali raccolti dalla stampa cilena. Alle primarie hanno votato 150 mila partecipanti, poco più della somma dei militanti dei partiti di coalizione. (Abu)