Russia: Putin, tutti i pensionati riceveranno un bonus di 10 mila rubli

- Tutti i pensionati russi riceveranno quest'anno un pagamento una tantum di 10 mila rubli (circa 115 euro). Lo ha annunciato il presidente russo, Vladimir Putin, durante un incontro con i rappresentanti del partito Russia Unita, come riporta l'agenzia di stampa "Interfax". Secondo il presidente, i mille rubli di aumento previsti inizialmente "non sono sufficienti". "Vorrei chiedere a Russia Unita, quando sarà formata la loro fazione alla Duma, di reagire in un certo modo e proporre un pagamento una tantum di 10 mila rubli ai pensionati", ha annunciato il presidente. Il pagamento, ha proseguito Putin, "dovrebbe valere per tutte le categorie di pensionati, lavoratori e non". Inoltre, Putin ha annunciato che tutti i militari riceveranno un pagamento una tantum per un ammontare medio di 15 mila rubli. Il presidente ha aggiunto che questa tema verrà discusso approfonditamente nella seconda fase del congresso del partito Russia Unita. (Rum)