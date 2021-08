Energia: Merkel, Germania favorevole a sanzioni contro Russia se abuserà del Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è favorevole a imporre nuove sanzioni contro la Russia se questa cercherà di utilizzare il gasdotto Nord Stream 2 come arma geopolitica, ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel durante un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Prendiamo molto seriamente la preoccupazione della controparte ucraina", ha dichiarato la cancelliera. "Per questo ho parlato di questo problema durante i colloqui a Mosca e abbiamo detto molto chiaramente che, nel quadro europeo, siamo favorevoli a nuove sanzioni se la Russia tenterà di utilizzare questo gasdotto come un arma", ha continuato Merkel. Il 20 agosto la cancelliera ha discusso il tema del gasdotto Nord Stream 2 con il presidente russo, Vladimir Putin, durante un incontro a Mosca. (Rum)